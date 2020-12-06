من نصر لنصر دايمًا.. الحضري يهنئ الأهلي بفوزه بـ كأس مصر

هنّأ الحارس الدولي السابق عصام الحضري، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه مساء اليوم السبت على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعتهم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.



وكتب الحضري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"‏‏‏‏الف مبروك للنادي الاهلي و جماهيره العظيمة ومجلس ادارته ولاعبيه الفوز بكأس مصر ، بطولة ورا بطولة و في انتظار السوبر و باقي البطولات ، وتهنئة خاصة لمحمد الشناوي لتألقه كالعادة ومن نصر لنصر دايما ❤️????????????????????"



إنتهى الوقت الإضافي من لقاء النادى الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.



تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

شهدت مجريات الشوط الإضافى الأول قيام طارق العشرى بالدفع باللاعب مصطفى السلال بدلا من عمرو جمال من أجل تعويض النقص العددى فى صفوف الجيش.

وسدد حسين السيد كرة ضعيفة نجح محمد الشناوى حارس الأهلي فى الإمساك بها فى الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافى الأول وسيطر لاعبو الأهلي على منتصف الملعب وسدد عمرو السولية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها محمد بسام حارس طلائع الجيش واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح لاعب الطكلائع حسين السيد بعد تعرضه لخطأ من أحد لاعبى الأهلي.



وبدأ النادى الأهلي الوقت الإضافي الثاني بضغط على دفاعات طلائع الجيش وجرت محاولات من جانب كهربا لإختراق الجبهة اليسرى وحصل على ضربة حرة بعد عرقلته وسدد حمدى فتحى قذيفة صاروخية تمر إلى جوار مرمى حارس طلائع الجيش.



ولجأ بيتسو موسيماني الى الدفع باللاعب ناصر ماهر بدلا من مروان محسن وصلاح محسن بديلا عن حمدى فتحى من أجل تفعيل النواحى الهجومية وفشل كهربا فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء ويبعدها من أمامه مدافع طلائع الجيش.



كان اللقاء بدأ بمحاولة إمتلاك منتصف الملعب وحصل الطلائع على ركلة حرة وتسلم الكرة عمرو جمال مهاجم الجيش وسددها برأسه قوية ينجح فى الإمساك بها محمد الشناوي وتعرض مهاجم الطلائع للإصابة بعد إصطدامه برأس المغربي بدر بانون مدافع الأهلي وخرج للعلاج.



واتبع لاعبو الطلائع إسلوب الضغط المتقدم من الدقيقة الرابعة واضطر مروان محسن إلى العودة الى منتصف الملعب من أجل محاولة بناء الهجمة وفشل فى الدقيقة الخامسة حسين الشحات فى اللحاق بإحدى الكرات على الجهة اليمني وتخرج إلى رمية تماس.



وحصل أحمد سمير فى الدقيقة السادسة على ركلة حرة بعد تعرضه إلى عرقلة من جانب على معلول وحصل الجابوني فرانك استيفن على ركلة حرة بعد تعرضه للخطأ من جانب حمدى فتحى فى منتصف الملعب بالدقيقة السابعة.



وألغى فى الدقيقة الثامنة محمد الحنفى حكم اللقاء هدفا أحرزه خالد سطوحى لاعب الطلائع فى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي بداعى التسلل.

واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة الثانية عشر ضربة حرة ضد أحمد سمير لاعب الطلائع بعد إرتكابه خطأ ضد حمدى فتحى وسدد فى الدقيقة 13 محمد مجدى قفشة كرة قوية تعلو عارضة محمد بسام حارس الطلائع.



ومرر طاهر محمد طاهر كرة طولية فى الدقيقة 14 فشل خلالها على معلول فى اللحاق بها لتخرج إلى ضربة مرمى وتصدى محمد بسام حارس الطلائع لتسديدة من مجدى قفشة فى الدقيقة 15 ويحرم الأهلي من فرصة هدف أول محقق.



ومرر فى الدقيقة 16 قفشة كرة داخل منطقة الجزاء نجح مدافع الطلائع فى إبعادها الى رمية تماس قبل أن تصل إلى أقدام مروان محسن وقاد مهند لاشين هجمة مرتدة فشل الطلائع فى إستغلالها وتعرض عمرو السولية للغصابة والسقوط على الأرض وخضع إلى العلاج.



وارتكب بدر بانون خطأ ضد عمرو جمال فى الدقيقة 23 وحصل مهاجم الطلائع على ركلة حرة وقام محمد الحنفى حكم اللقاء بتحذيره شفويا وفشل حمدى فتحى فى الدقيقة 25 فى تسديد الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء لتمر إلى جوار مرمى محمد بسام حارس الجيش.



وقاد أحمد سمير هجمة مرتدة فى الدقيقة 26 ومرر الكرة الى عمرو جمال نجحت دفاعات الأهلي من إبعادها إلى ضربة ركنية وسدد عمرو مرعى كرة قوية برأسه تلقاها من ضربة ركنية مرت إلى جوار مرمى محمد الشناوى فى كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر فى الدقيقة 27.



ونجح فى الدقيقة 33 محمد بسام حارس الطلائع فى إبعاد كرة سددها مروان محسن بعدما تلقى تمريرة من على معلول من الجهة اليمني وسدد فى الدقيقة 36 على معلول كرة قوية داخل منطقة الجزاء تعلو عارضة مرمى الجيش.



وإحتسب فى الدقيقة 39 محمد الحنفى ضربة حرة ضد عمرو جمال بعدما إرتكب خطأ ضد مروان محسن مهاجم الأهلي وتعرض عمرو السولية إلى عرقلة من جانب عمرو مرعى مهاجم الطلائع فى الدقيقة 44.



وشهدت مجريات الشوط الثاني قيام الحكم المساعد بإشهار راية التسلل وحرمان احمد سمير من فرصة تسجيل هدف أول للطلائع فى الدقيقة 47 ومنح محمد الحنفى حكم اللقاء فى الدقيقة 50 للاعب الأهلي أيمن أشرف بعد ارتكابه خطأ ضد عمرو مرعي.



وخضع عمرو مرعى إلى العلاج بعد تعرضه إلى الإصابة واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 54 خطأ ضد عمرو السولية بعد عرقلته مهند لاشين أمام منطقة الجزاء.



وسدد عمرو السولية فى الدقيقة 55 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة وسدد محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 57 كرة برأسه قوية تمر إلى جوار مرمى محمد بسام حارس الطلائع.



وفى الدقيقة 58 إصطدم أحمد علاء لاعب الطلائع برأسه فى طاهر محمد طاهر والتحام قوى ونزول الدماء من رأس لاعب القلعة الحمراء وخضع إلى العلاج وإضطر بيتسو موسيماني الى إجراء تغيير بنزول محمود عبدالمنعم كهربا بديلا عن طاهر محمد طاهر ودفع طارق العشرى مدرب الطلائع بالثنائى اسلام محارب وناصر منسي فى الدقيقة 61.



وسدد فى الدقيقة 63 مروان محسن كرة قوية تعلو عارضة محمد بسام حارس الطلائع وأحرز فى الدقيقة 64 كهربا الهدف الأول فى مرمى الجيش من تسديدة قوية بعدما تسلم كرة مروان محسن داخل منطقة الجزاء وسددها فى شباك محمد بسام حارس الجيش.



وأهدر فرانك استيفن فرصة إدراك التعادل فى الدقيقة 67 وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد الشناوى حارس الأهلي ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 71 بطاقة صفراء للاعب كهربا بداعي التمثيل ومحاولة الحصول على ركلة جزاء.



أهدر مروان محسن فى الدقيقة 72 فرصة تعزيز أهداف النادى الأهلي بعدما انفرد بحارس الطلائع محمد بسام وسدد الكرة قوية تصطدم بأقدام حارس الجيش لتضيع فرصة هدف ثان ونجح فى الدقيقة 74 مروان محسن فى إنقاذ مرمى الاهلي من هدف بعد تسديد لاعب طلائع الجيش الكرة من ضربة حرة بطريقة ماكرة أبعدها مهاجم الأهلي بصعوبة إلى ضربة ركنية.



وطالب لاعبو طلائع الجيش بركلة جزاء فى الدقيقة 77 بداعى لمس أحد لاعبى الأهلي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ودفع طارق العشرى مدرب الطلائع باللاعب حسين السيد الشهير بـ مارسيلو فى الدقيقة 85 وأحرز ناصر منسي هدف التعادل لفريق طلائع الجيش من ضربة رأسية قوية وقام حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء ضد أحمد علاء بعد إرتكابه خطأ ضد مروان محسن فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.