شوبير يداعب نجله على الهواء: وقع الكأس أثناء الاحتفال

داعب الإعلامي أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، نجله مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي خلال الاحتفال بالتتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه القلعة الحمراء عقب تحقيق الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال خلال احتفال نجله بكأس مصر: "مفيش غير مصطفي شوبير إللي وقع الكأس".

حقق النادى الأهلي فوزًا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.



سجل للنادى الأهلي كلا من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى أفشة.

كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى.