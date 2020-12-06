نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من موسيماني بعد التتويج بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويج فريقه بلقب كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال موسيماني عقب المباراة :"هناك أشخاص هامة جدا لا بد أن أشكرها وفي مقدمتهم محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي واللاعبون وكل من هو في النادي وساهم في هذه الإنجازات وأشكر جماهير النادي الأحمر".

وتابع :"عندما كنت مع صن دوانز خرجت من بطولة إفريقيا ولكن عدت وفزت للبطولة مع النادي الأهلي، وفي مكان أستحق فيه الحظ والتوفيق".

وواصل :"أعد جماهير النادي الأهلي بأننا أمامنا بطولتين مقبلتين فمن الممكن أن نفوز بالأربعة بعد الفوز بالثلاثية ولكن هذا ليس ضمان".

وأشار :"واجهنا فريقا صعبا وأرضية الملعب لم تساعدنا على الأداء والحمد لله على الفوز بالبطولة وهذا هو الأهم".

واختتم :"هؤلاء اللاعبون يكتبون تاريخا لأنفسهم مثل جيل أبو تريكة السابق، وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة".