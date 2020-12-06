نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي الجديد: هدفنا الوصول للخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعن سعادته الشديدة بالفوز ببطولة كأس مصر، على حساب طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا مستوى جيدًا طوال البطولة، وجميع عناصر الفريق بذلت مجهودًا كبيرًا، من أجل إسعاد الجماهير.

وقال ريان إن لديه طموحات كبيرة في الفترة المقبلة مع الأهلي، بعد عودته من جديد للفريق الأول، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وأن يقدم مستوى جيدًا يساعد الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه يتمنى التتويج بمزيد من البطولات، خاصة بطولة كأس السوبر الإفريقية، ثم كأس السوبر المحلية.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس مصر على حساب طلائع الجيش، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-2، ليتوج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.