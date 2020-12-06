قادش يصدم برشلونة ويخطف ثلاث نقاط

قادش يصدم برشلونة ويخطف ثلاث نقاطحقق قادش فوزا ثمينا على برشلونة بنتيجة 2-1، يوم السبت، على ملعب رامون دي كارانزا، في المرحلة الثانية عشر للدوري الإسباني.

وسجل ألفارو خيمينيز وألفارو نغريدو هدفي قادش في الدقيقتين الثامنة و63 وجاء هدف برشلونة بنيران صديقة وسجله بيدرو الكالا مدافع قادش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

وتلقى برشلونة هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات وتعادلين ليتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع في الوقت الذي حقق فيه قادش فوزه الخامس مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويتقدم للمركز الخامس.

وتقدم ألفارو خيمينيز بهدف لقادش بعد مضي ثمان دقائق فقط من بداية المباراة بعد خطأ فادح من اوسكار مينغوزا مدافع برشلونة، حيث عاد الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب الهدف.

وكثف برشلونة من ضغطه الهجومي بعد الهدف أملا في إدراك التعادل لكن دون أن تسنح أي فرصة حقيقية للفريق.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قريبا جدا من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26 من ضربة حرة لكن جيرمياس ليدسما حارس قادش تصدى له ببراعة.

وكاد ميسي مرة أخرى أن يسجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 41 من ضربة حرة جديدة لكن حارس قادش أنقذ مرماه مجددا.

وتمكن برشلونة من تسجيل هدف التعادل بنيران صديقة في الدقيقة 58 عندما أخطأ بيدرو الكالا مدافع قادش في تشتيت الكرة، لتستقر في شباك فريقه.

وأضاف ألفارو نغريدو الهدف الثاني لقادش في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من الحارس الألماني تير أندري تير شتيغن.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة أهدر البديل بوبي أديكاني فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث لقادش.