رضا عبد العال: بدر بانون نجح في أول اختبار له مع الأهلي .. فيديو

قال رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، إن بدر بانون مدافع صاحب مهارات فنية ودفاعية مميزة.
وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، دفع ببدر بانون، في خط الدفاع علي حساب ياسر إبراهيم، من أجل دخول اللاعب المغربي أجواء المباريات مع القلعة الحمراء والاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.
وتابع: موسيماني عايز يستفيد من بدر بانون في السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، موضحا أن بدر ظهر بمستوي رائع ومميز أمام طلائع الجيش ونجح في أول ظهور له مع القلعة الحمراء.
وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه علي حساب الطلائع بضربات الترجيح.
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.
وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.
لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.
شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.
هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.
استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.
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