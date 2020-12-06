رضا عبد العال: بدر بانون نجح في أول اختبار له مع الأهلي .. فيديو

قال رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، إن بدر بانون مدافع صاحب مهارات فنية ودفاعية مميزة.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، دفع ببدر بانون، في خط الدفاع علي حساب ياسر إبراهيم، من أجل دخول اللاعب المغربي أجواء المباريات مع القلعة الحمراء والاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.

وتابع: موسيماني عايز يستفيد من بدر بانون في السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، موضحا أن بدر ظهر بمستوي رائع ومميز أمام طلائع الجيش ونجح في أول ظهور له مع القلعة الحمراء.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه علي حساب الطلائع بضربات الترجيح.