العامري فاروق: انتصارات الأهلي ترفع مستوى منتخب مصر

أعرب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على حساب طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وقال العامري فاروق في مداخلة هاتفية على" قناة النهار"، إن طلائع الجيش قدم مباراة طيبة، وكان قريبا من حصد اللقب الذى ابتسم فى النهاية لصالح المارد الأحمر.

وتابع: "مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة سيتسبب فى ارتفاع مستوى منتخب مصر".

وحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في مباراة نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.



سجل للنادى الأهلي كلا من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة.

كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى.