علي لطفي: "أعيش أجمل أيام حياتي"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه سعيد بتتويج فريقه بمسابقة كأس مصر.
أضاف: «التوفيق كان حليفنا في نهائي كأس مصر، والحمد لله بطولة جديدة تضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين».
وأوضح: «أعيش أجمل حياتي داخل الأهلي، وأرى أن هذا الموسم من أجمل المواسم لي داخل نادي القرن».
وأشار حارس الأهلي إلى أن الفرحة ستكون بحد أقصى إلى الغد، وبعدها سنبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تشهد انطلاقة الموسم الجديد.