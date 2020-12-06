نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي لطفي: "أعيش أجمل أيام حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه سعيد بتتويج فريقه بمسابقة كأس مصر.

أضاف: «التوفيق كان حليفنا في نهائي كأس مصر، والحمد لله بطولة جديدة تضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين».

وأوضح: «أعيش أجمل حياتي داخل الأهلي، وأرى أن هذا الموسم من أجمل المواسم لي داخل نادي القرن».

وأشار حارس الأهلي إلى أن الفرحة ستكون بحد أقصى إلى الغد، وبعدها سنبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تشهد انطلاقة الموسم الجديد.