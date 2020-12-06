الرياضة

رضا عبد العال يفتح النار على موسيماني: بيتوه في الماتش.. وتتويجه مع الأهلي بالبطولات حظ.. فيديو

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هاجم رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب أدائه الفني أمام طلائع الجيش في مباراة نهائي كأس مصر.

وقال رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، إن تبديلات بيتسو موسيماني، كانت غير موفقة أمام الطلائع، موضحا أن الجنوب إفريقي لم يكن له أي  بصمة مع الفريق، حتي الأن وفوزه بالثلاثية جاءت بالحظ.

وتابع: موسيماني أخطأ بالدفع بأكرم توفيق بديلا لحسين الشحات، بعد إحراز  كهربا الهدف الأول، وكان يجب علي موسيماني الدفع بلاعب في خط الهجوم للضغط علي لاعبي الطلائع.

وأشار إلى أن أكبر أخطاء موسيماني عدم توجيه اللاعبين أثناء اللقاء، والدفع بالبدلاء متأخرا دون الاستفادة منهم، قائلا: "بيكون تايه أثناء المباراة".

وأوضح أن الجنوب إفريقي كان يشاهد مباراة فريقه أمام الزمالك واستحواذ الفريق الأبيض علي الكرة، مثل الجماهير دون توجيه أن تعليمات للاعبين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب.

أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

      

سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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