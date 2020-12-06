رضا عبد العال يفتح النار على موسيماني: بيتوه في الماتش.. وتتويجه مع الأهلي بالبطولات حظ.. فيديو

هاجم رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب أدائه الفني أمام طلائع الجيش في مباراة نهائي كأس مصر.

وقال رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، إن تبديلات بيتسو موسيماني، كانت غير موفقة أمام الطلائع، موضحا أن الجنوب إفريقي لم يكن له أي بصمة مع الفريق، حتي الأن وفوزه بالثلاثية جاءت بالحظ.

وتابع: موسيماني أخطأ بالدفع بأكرم توفيق بديلا لحسين الشحات، بعد إحراز كهربا الهدف الأول، وكان يجب علي موسيماني الدفع بلاعب في خط الهجوم للضغط علي لاعبي الطلائع.

وأشار إلى أن أكبر أخطاء موسيماني عدم توجيه اللاعبين أثناء اللقاء، والدفع بالبدلاء متأخرا دون الاستفادة منهم، قائلا: "بيكون تايه أثناء المباراة".

وأوضح أن الجنوب إفريقي كان يشاهد مباراة فريقه أمام الزمالك واستحواذ الفريق الأبيض علي الكرة، مثل الجماهير دون توجيه أن تعليمات للاعبين.