موسيماني: نرغب في زرع دوافع جمعة وأبو تريكة لدى لاعبي الأهلي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، ضرورة تجديد الدوافع لدى لاعبي فريقه في الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من البطولات.

وأشار موسيماني في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أنه لن يستطيع فعل أي شيء بدون مساندة جماهير فريقه.

وقال المدير الفني الجنوب أفريقي: "نرغب في أن نزرع الدوافع التي كانت موجودة عند وائل جمعة ومحمد أبو تريكة في اللاعبين، ونرغب في أن تكون الدوافع متجددة لدى اللاعبين دومًا، لا الاكتفاء ببطولة أو اثنين فقط".

واختتم: "لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون الجماهير، وسنعمل بكل ما نملك لإسعادهم وتحقيق بطولات في المستقبل".