عبد الحليم علي: سنتعاقد مع اللاعبين مجانا لتجنب إرهاق خزينة الزمالك

أكد عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك، أن لجنة الكرة في القلعة البيضاء ستعمل على ضم لاعبين في صفقات انتقال حر خلال الفترة المقبلة.

وأشار علي في مقطع مسجل بثته قناة الزمالك، إلى أن التفكير في ضم لاعبين بالمجان في الفترة المقبلة يرجع لعدم إرهاق خزينة ناديه.

وقال مدير الكرة في الزمالك: "نرغب في إبرام صفقات مجانية وانتقالات حرة خلال الفترة المقبلة لعدم إرهاق خزينة النادي".

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن عدم التعاقد مع أحمد الشيخ، كما فشلت مفاوضات ضم علي غزال الذي رحل نحو سموحة.