عبد الحليم علي: سنتعاقد مع اللاعبين مجانا لتجنب إرهاق خزينة الزمالك

أكد عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك، أن لجنة الكرة في القلعة البيضاء ستعمل على ضم لاعبين في صفقات انتقال حر خلال الفترة المقبلة.
وأشار علي في مقطع مسجل بثته قناة الزمالك، إلى أن التفكير في ضم لاعبين بالمجان في الفترة المقبلة يرجع لعدم إرهاق خزينة ناديه.
وقال مدير الكرة في الزمالك: "نرغب في إبرام صفقات مجانية وانتقالات حرة خلال الفترة المقبلة لعدم إرهاق خزينة النادي".
جدير بالذكر أن الزمالك أعلن عدم التعاقد مع أحمد الشيخ، كما فشلت مفاوضات ضم علي غزال الذي رحل نحو سموحة.
وقال الغندور عبر تصريحات تلفزيونية فى برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك ان اللجنة المؤقتة لإدارة النادي رفضت التعاقد مع أحمد الشيخ.
وأضاف الغندور أن اللجنة المؤقتة رفضت فكرة التعاقد مع الشيخ حفاظا على مبادئ النادي وقيمه، خاصة بعدما هاجم اللاعب الزمالك أكثر من مرة قبل ذلك.
وانتشرت أخبار عن توقيع أحمد الشيخ، على عقود انتقاله لصفوف فريق الزمالك، وذلك لمدة 3 سنوات.
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