اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي وتشيد بأداء طلائع الجيش

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب فريق النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه ومجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب لتحقيق لقب بطل كأس مصر، بعدما حصد لقب بطل الدوري الافريقي والدوري المصري ، مع خالص التمنيات الطيبه لفريق النادي الأهلي في مباراته القادمة.

وقالت إدارة اللجنة الأولمبية في التهنئة: يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات والتوفيق فيما هو قادم لفريق طلائع الجيش والذي قدم أداء مميز ومشرف يدل على تقدم المنظومة الرياضية لطلائع الجيش بقيادة العميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري حيث ضرب فريق كرة القدم بطلائع الجيش مثالا في الروح الرياضية والأداء المشرف حتى حصد وصيف كأس مصر لأول مرة.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الفائز من مباراة نهائي كأس مصر هو كرة القدم المصرية للمظهر الحضاري الذي ظهر به الفريقين والأداء المشرف والروح الرياضية التي ظهر عليها الفريقان والتي تعبر عن الهدف الرئيسي للرياضة وهو التنافس الشريف .

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.