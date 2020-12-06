قال اللاعب المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، إنه يشعر بالفخر بتحقيق أول لقب رسمي مع الفريق الأحمر، بعد التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.
وأضاف بدر بانون، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعبين قدموا مباريات كبيرة، في الفترة الماضية.
وتابع: "خلال أقل من أسبوعين خاضوا لقاءين في منتهى الصعوبة، أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال، وضد طلائع الجيش في نهائي الكأس، وفازا بهما".
وأضاف أنه سيتم إغلاق الصفحة بعد الاحتفال، ثم التفكير والتركيز في السوبر الإفريقي ومباريات الدوري، من أجل التتويج بالمزيد من الألقاب "التي لن تتوقف".
وحصد لقب الدوري المحلي، للمرة الـ42 في تاريخه، هذا الموسم، قبل أن يفوز بدوري أبطال إفريقيا، على حساب غريمه الزمالك (2-1)، ثم أكمل الثلاثية اليوم بكأس مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدر بانون: ألقاب الأهلي لن تتوقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.