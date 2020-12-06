بدر بانون: ألقاب الأهلي لن تتوقف

قال اللاعب المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، إنه يشعر بالفخر بتحقيق أول لقب رسمي مع الفريق الأحمر، بعد التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وأضاف بدر بانون، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعبين قدموا مباريات كبيرة، في الفترة الماضية.

وتابع: "خلال أقل من ‏أسبوعين خاضوا لقاءين في منتهى الصعوبة، أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال، وضد طلائع الجيش في نهائي الكأس، وفازا بهما".

‏وأضاف أنه سيتم إغلاق الصفحة بعد الاحتفال، ثم التفكير ‏والتركيز في السوبر الإفريقي ومباريات الدوري، من أجل التتويج ‏بالمزيد من الألقاب "التي لن تتوقف".

وحصد لقب الدوري المحلي، للمرة الـ42 في تاريخه، هذا الموسم، قبل أن يفوز بدوري أبطال إفريقيا، على حساب غريمه الزمالك (2-1)، ثم أكمل الثلاثية اليوم بكأس مصر.