محمد عامر: مروان محسن يحتاج تدريبات إضافية

قال محمد عامر، لاعب الأهلي السابق، إن طارق العشري مدير فني فريق طلائع الجيش اعتمد على خطة دفاعية خلال مواجهة الأحمر بنهائي كأس مصر.
وأضاف عامر خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: طارق العشري اعتمد على الطريقة الدفاعية لأنه يواجه الأهلي والزمالك.
وتابع: طلائع الجيش كان يمكنه خطف هدف مبكر أمام الأهلي في أول 15 دقيقة.
وأشار إلى أن مروان محسن مهاجم جيد لكنه بحاجة لتدريب فردي مع المدربين، ولكن يجب توظيف صلاح محسن في مركز رأس الحربة.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.
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