الرياضة

محمد عامر: مروان محسن يحتاج تدريبات إضافية

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قال محمد عامر، لاعب الأهلي السابق، إن طارق العشري مدير فني فريق طلائع الجيش اعتمد على خطة دفاعية خلال مواجهة الأحمر بنهائي كأس مصر.

وأضاف عامر خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: طارق العشري اعتمد على الطريقة الدفاعية لأنه يواجه الأهلي والزمالك.

 وتابع: طلائع الجيش كان يمكنه خطف هدف مبكر أمام الأهلي في أول 15 دقيقة.

وأشار إلى أن مروان محسن مهاجم جيد لكنه بحاجة لتدريب فردي مع المدربين، ولكن يجب توظيف صلاح محسن في مركز رأس الحربة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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