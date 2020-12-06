خالص التقدير لـ طلائع الجيش.. اتحاد الكرة يهنئ الأهلي على فوزه بكأس مصر

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بخالص التهنئة إلى النادي الأهلي وفريقه الكروي بمناسبة فوزه ببطولة كأس مصر لموسم 19-2020.

كما تقدم بخالص التقدير لنادي طلائع الجيش وفريقه الكروي على آدائه الرائع في المباراة النهائية للبطولة.

وقال الاتحاد المصري: بهذه المناسبة نتقدم إلى جميع الأندية المصرية وجماهير الكرة المصرية بالتهنئة على نجاح موسم شاق وانجاز مسابقاته المحلية بنجاح رغم الحالة الاستثنائية التي عاشها العالم خلاله، وهو الأمر الذي يستوجب تقديم الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي كانت حريصة على استكمال الموسم والحفاظ على مقدرات الكرة المصرية.

ويأمل الاتحاد المصري لكل أعضاء المنظومة الكروية في تحقيق مزيد من النجاحات خلال الموسم الجديد الذي سينطلق خلال أيام قليلة.

يذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجه التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيرة وأعضائه ومجلس إدارته بقيادة محمود الخطيب لتحقيق لقب بطل كأس مصر، بعدما حصد لقب بطل الدوري الافريقي والدوري المصري ، مع خالص التمنيات الطيبه لفريق النادي الاهلي في مباراته القادمة.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات والتوفيق فيما هو قادم لفريق طلائع الجيش والذي قدم أداء مميز ومشرف يدل على تقدم المنظومة الرياضية لطلائع الجيش بقيادة العميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري حيث ضرب فريق كرة القدم بطلائع الجيش مثالا في الروح الرياضية والأداء المشرف حتى حصد وصيف كأس مصر لأول مرة.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الفائز من مباراة نهائي كأس مصر هو كرة القدم المصرية للمظهر الحضاري الذي ظهر به الفريقين والأداء المشرف والروح الرياضية التي ظهر عليها الفريقان والتي تعبر عن الهدف الرئيسي للرياضة وهو التنافس الشريف .