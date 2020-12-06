نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم طلائع الجيش: نجهز مفاجاه للاهلي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اسلام محارب لاعب طلائع الجيش أن فريقه قدم مباراه طيبه امام الاهلي في نهائي كاس مصر رغم الخساره بركلات الترجيح.

وقال اسلام محارب في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين على قناه النهار ان المدير الفني لفريقه طارق العشري منح اللاعبين تعليمات مكنتهم من السيطر والحد من خطوره لاعبي النادي الاهلي.

وتابع "نجهز مفاجاة للأهلى فى السوبر المحلي".

وحقق النادى الأهلى لقب بطولة كأس مصر ليحقق الثلاثية التاريخية هذا الموسم بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.