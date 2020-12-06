الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني .. كواليس تراجع ميت عقبة عن ضم أحمد الشيخ

أسدلت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك الستار على قصة التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، بإعلان رفض وجوده داخل القلعة البيضاء رغم توقيعه سابقا.

وشهدت الأيام الماضية كثيرا من ردود الفعل داخل الزمالك ما بين مؤيد ومعارض لصفقة أحمد الشيخ، إلى أن أعلن النادي رفضه التام لإتمام التعاقد.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ:

بداية التفاوض

تلقت لجنة الكرة عرضا من أحد وكلاء اللاعبين بإمكانية ضم أحمد الشيخ بعدما قام اللاعب بفسخ عقده مع الأهلي في صفقة انتقال حر.

أبدت لجنة الكرة موافقة مبدئية على ضم أحمد الشيخ في انتظار القرار النهائي للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

عرضت لجنة الكرة فكرة ضم اللاعب على باتشيكو الذي أبدى بدوره موافقته على ضم الشيخ الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

رفض إداري

رغم موافقة لجنة الكرة والمدير الفني على ضم أحمد الشيخ، أبدى محمد عطية عضو اللجنة المعينة والمفوض بإدارة فريق الكرة رفضه فكرة التعاقد مع أحمد.

برر محمد عطية رفضه التعاقد مع أحمد الشيخ بسبب تصريحات وصفها بالمسيئة لنادي الزمالك في وقت سابق وفضل بعدها الانضمام للغريم التقليدي النادي الأهلي.

اتفقت لجنة الكرة مع محمد عطية على عقد جلسة مع المدير الفني وإجراء تصويت لتحديد موقف أحمد الشيخ بشكل نهائي وهو ما وافق عليه عضو اللجنة المعينة.

موافقة بالأغلبية

صوتت لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم علي بالموافقة على ضم أحمد الشيخ وهو ما أيده البرتغالي باتشيكو، فيما ظل محمد عطية الرافض الوحيد داخل القلعة البيضاء.

قام مسؤولو الزمالك بإبلاغ أحمد الشيخ بالموافقة على ضمه مطالبين إياه بالحضور لمقر النادي لإنهاء الصفقة بشكل رسمي على أن يظهر مساء السبت عبر قناة النادي لتوضيح ما نسب له من تصريحات سابقة ضد الفريق وقت انتقاله الي الأهلي حيث قال اللاعب "الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني "وهو ما أثار غضب الزمالك حينها .

رفض قاطع

أصر محمد عطية عضو اللجنة المعينة على رفضه القاطع فكرة التعاقد مع أحمد الشيخ وكذلك ظهوره عبر قناة الزمالك.

وقام عضو اللجنة بإبلاغ لجنة الكرة بإغلاق ملف التعاقد مع الشيخ بشكل نهائي حفاظا على مبادئ النادي والتي تعد أهم كثيرا من قدرات أي لاعب فنيا.

اختتم محمد عطية الحديث في هذا الشأن بمكالمة هاتفية بوكيل اللاعب أكد له خلالها رفض التعاقد مع أحمد الشيخ وأن القرار لا رجعة فيه.

وكان قد خرج اللاعب أحمد الشيخ بتصريحات سابقة ضد القلعة البيضاء قائلا: "الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني"، مما أثار غضب مسئولي نادي الزمالك وجماهيره.