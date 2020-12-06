علي لطفي: ساعدت الشناوي في التصدي لـ ركلات الترجيح أمام الجيش

تحدث علي لطفي، حارس مرمى فريق الأهلي، عن دوره مع زميله في الفريق محمد الشناوي قبل مواجهة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

وقال لطفي عبر قناة الأهلي: "حين علمت أن المباراة من الممكن ان تتجه لركلات الترجيح، راجعت جميع فيديوهات لاعبي طلائع الجيش، ودونت طريقة تسديد لاعبي طلائع الجيش لركلات الجزاء في ورقة وأعطيتها للشناوي.

وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء، وأخرى حاول منعها من المرور لمرماه لكنها دخلت للشباك بعدما لمست يده، بالإضافة لركلة ثالثة سُددت في القائم، ودخل مرماه كرتان فقط ليفوز الأهلي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.