احتل منصات التتويج.. الأهلي يتصدر تويتر عقب الفوز بكأس مصر

تصدر هاشتاج #الاهلي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب فوزه على طلائع الجيش، في نهائي كأس مصرن وحصد اللقب للمرة الـ37 في تاريخه .

دشنت جماهير المقلعة الحمراء هاشتاج الاهلي بعد فوز المارد الاحمر بلقب كأس مصر في المباراة النهائية امام نادي طلائع الجيش بعد مباراة ماراثونية امتدت الي ركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي للمباراة بنتيحة (1-1).

وجاءت أبرز تعليقات جماهير النادي الاهلي عقب الفوز:

انا الاهلي اللي صان العشره دهب مش قشره ولا بهتان

الأهلي ينافس نفسه في كل البطولات المحلية والأفريقية وأي حاجة ليها علاقة بالكورة

أفريقيا قارة .. عاصمتها الأهلي

كالعاده فى النهايه الأهلي بطل المشهد

الأهلي يعود ليحتل منصات التتويج مرة أخرى .. صورة سنراها لسنوات طوال بإذن الله

أبويا بيقولي الأهلي دا حياة

الأهلي المصري مفخره الرياضة العربية منظومة وسياسة يجب أن تدرس في المناهج المصرية ، واجه طعنات وحروب لم يشهدها ولن يشاهدها احد واستقراره يضرب من كل اتجاه ورئيسه يسب في الفضائيات و يتهم بشرفه ، ظل ينهض لا يلتفت لأحد حتي وصل إلي قمه القمم خارج المنافسة، حقا انه مفخره العرب

الأهلي مبيشبعش بطولات

عمري ما احب غير الاهلي صقرنار

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته، بعدما توج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر.

وفاز الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يُتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية الليلة بتتويجه بكأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وهذه المرة هي الثانية في تاريخ النادي التي يُتوج خلالها الفريق بالثلاثية التاريخية، بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006، عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

وتساوى الأهلي بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020.