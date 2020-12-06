نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020 موعد المباراة والقنوات الناقلة لها والجائزة المرتقبة للفائز بكأس مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020، والتي سوف تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة من العيار الثقيل، حيث تعد لعبة كرة القدم من الرياضة الشعبية بالنسبة للعالم، فهي بالنسبة للكثير من الناس تعتبر ترفيه لهم عما يشعرون في حياتهم، كما سوف نقدم لكم موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، والقنوات الناقلة لها، والتشكيل المتوقع للفريقين، والجائزة المرتقبة لحامل الكأس.

مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش مباراة من العيار الثقيل:

يشهد اليوم أحداث مثيرة بين كلاً من فريق الأهلي المصري، وفريق طلائع الجيش،فلقاءاتهم دائماً ما تتسم بالإثارة خاصة هذه المباراة التي يطمح كل فريق منهم بتحقيق الانتصار على الفريق الأخر، حيث يستعد الأهلي لتحقيق البطولة الثالثة، وهي كأس مصر، حيث أن الأهلي لم يحقق منذ ثلاثة عشر عام ثلاث بطولات بجانب بطولة دوري أبطال إفريقيا التي حققها الأهلي على غريمه التقليدي بنتيجة 2/1 للأهلي، وبطولة الدوري المصري، وإذا انتصر اليوم وحقق هذه البطولة سوف يرتفع رصيد الأهلي المصري ويصبح لدية 34 بطولة فيفرق عن نادي بايرن ميونخ في تصدر أكثر نادى حصل على بطولات في الألفية الجديدة، وسيبتعد عن بايرن ميونخ الذي حقق حتى الآن 32 بطولة، وحقق الأهلي حتى الآن 33 بطولة، بانتظار بطولة كأس مصر اليوم التي سوف ترفع رصيد بطولاته إلى 34 بطولة ليبتعد عن أقرب منافسيه بايرن ميونخ ببطولتين، ولا ننسى أيضاً أن يوم 18 ديسمبر 2020 هو ميعاد بطولة السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي الحامل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ولذلك لابد للأهلي من تحقيق الفوز اليوم بكأس مصر حتى ترتفع معنوياته أكثر أمام فريق نهضة بركان المغربي.

ويواجه اليوم المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش في المباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تخطى الأهلي في الدور الأول فريق بني سويف بنتيجة (3/1) ،ثم الترسانة بنتيجة (2/1) في الثمن النهائي، ثم أبو قير للأسمدة في الربع النهائي بنتيجة (2/1) أيضاً، وأخيراً تخطى الاتحاد السكندري في الثلاثاء الماضي بنتيجة (2/1) في مباراة قوية ليحجز مقعده في المباراة النهائية أمام طلائع الجيش.

طلائع الجيش الذي وصل، ولأول مرة في تاريخه لنهائي كأس مصر، حيث تخطى عقبات ليست بالهينة فقد واجه فرق ليست بالهينة نهائي في ترتيبها للجدول الدوري هي المركز الثاني والثالث، والآن سوف نعرض لكم تفاصيل مسيرته في كأس مصر، فقد حقق الانتصار علي فريق دكرنس في الدور الأول بنتيجة (1/0)، كما فاز على فريق مصر المقاصة في الثمن النهائي (1/0) أيضاً،ثم حقق مفاجأة كبيرة في الربع النهائي على ثالث الدوري المصري وهو فريق بيراميدز بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بينهم، كما واصل انتصاراته وحقق الفوز على ثاني الدوري ( الوصيف) فريق الزمالك وأطاح به في النصف النهائي بثلاثة أهداف لهدف في الثلاثاء الماضي في مباراة قوية، ليقابل المركز الأول حامل لقب الدور المصري خمس مرات على التوالي وهو النادي الأهلي؛ فهل سيحقق طلائع الجيش مفاجئاته على كبار الأندية المصرية ويحصد اللقب أم أن قطار الأهلي الذي لا يرحم أحد سيقف أمامه ويقتنص البطولة منه، هذا ما سنعرفه اليوم في المباراة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 2020:

تقام اليوم مباراة من العيار الثقيل وهي الأهلي ضد طلائع الجيش مساء اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستقام على إستاد برج العرب بالإسكندرية للمنافسة على لقب نهائي كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر وطلائع الجيش:

تذاع مباراة الأهلي والجيش على قناة أون سبورت الناقلة للمباراة، التي لها الحق في بث مباريات كأس مصر، ويمكنك أيضا مشاهدة المباراة علي اليوتيوب.

التشكيل المتوقع للشياطين الحمر وطلائع الجيش:

لقد تم تعيين الحكم للمباراة عن طريق لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، وعزب حجاج الحكم الدولي محمد الحنفي حكماً للمباراة، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل، ستلجأ المباراة إلي الوقت الإضافي، ثم إلى ركلات الترجيح.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية حمدي فتحي، مجدي قفشة.

ثلاثي الهجوم: حسين الشحات، جيرالدو، (مروان محسن أو صلاح محسن ) في حال الفاضلة بينهم.

التشكيل المتوقع لطلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: علي الفيل، خالد سطوحي، أحمد علاء، محمد ناصف،

خط الوسط: فرانك ستيفن، مهند لاشين، أحمد عبد الرحمن زولا.

ثلاثي الهجوم: أحمد سمير، ناصر منسي، عمرو جمال.

المفاجئة أو المكافئة المرتقبة للفائز بكأس مصر 2020:

لقد قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أيضاً المدير التنفيذي باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول، والحاصل على كأس مصر سيحصل على مكافئة قيمتها مليون وخمسمائة ألف جنيه، في أن الحاصل على المركز الثاني لن يحصل على أمكافئات نهائياً.