الأهلي يحصد الثلاثية للمره الثانية في تاريخه

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عمر شويل - جدة استطاع النادي الأهلي حصد الثلاثية المحلية، وذلك للمرة الثانية في تاريخه ، وهذا بعد أن استطاع الفوز ببطولة كأس مصر اليوم للمره ال٣٧ في تاريخه عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب برج العرب وإنتهت بفوز النادى الأهلى بركلات الترجيح.

الأهلي يحصد الثلاثية

تعتبر بطولة كأس مصر هي البطولة الثالثة له هذا الموسم، بعد فوزه مؤخرا ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمره التاسعة في تاريخه.

وحقق النادي الأهلي الفوز ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهذا اللقب يُتوج به للمره ال٤٢ في تاريخه، وللمرة الخامسة علي التوالي.

موسيماني يكرر إنجاز جوزيه.

وبهذا يكون استطاع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي أن يكرر الإنجاز الذي قام به المدرب البرتغالي مونيل جوزيه، وحصوله علي الثلاثية المحلية منذ حوالي أربعة عشر عاما، وحينها أستطاع النادي الأهلي حصد لقب الدوري الممتاز برصيد٧٢ نقطة، وفاز بدوري أبطال افريقيا على حساب الصفاقسي التونسي ، وفاز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

الأهلي يتعادل مع برشلونة والبايرن.

وبعد حصول الاهلي اليوم علي الثلاثية يكون قد تساوي مع فريقي برشلونة الأسباني، وبايرن ميونيخ الألماني ، اللذان حققا الثلاثية المحلية مرتين في مسيرتهما أيضا، حيث حققها برشلونة في عامي ٢٠٠٩،٢٠١٥، وحققها البايرن في عامي٢٠١٣، ٢٠٢٠.

الأهلي الأكثر حصولا علي كأس مصر.

نجح الاهلي في زيادة ألقابه ببطولة كأس مصر إلي ٣٧ لقب، ويعتبر أكثر الفرق حصولا عليه ، ويأتي بعده نادي الزمالك في المركز الثاني ب٢٧ لقب في تاريخه.