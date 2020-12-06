رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: عزلنا وليد سليمان عن أسرته.. ومسحة جديدة لـ ديانج

قال الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، إن مسحة وليد سليمان لاعب الفريق مازالت إيجابية، لكنه لا يعاني من أي أعراض بفيروس كورونا.

وأوضح شوقي عبر أون تايم سبورتس 2: "مسحة وليد سليمان مازالت إيجابية، ولكنه لا يعاني من أي أعراض".

وأردف: "أسرة وليد سليمان بالكامل مصابة بالفيروس، فحاولنا إبعاده عنهم، هذا سبب عزله في مستشفى.. سليمان خضع لمسحة جديدة اليوم نتمنى أن تخرج سلبية، ومن المنتظر أن تكون مسحة أليو ديانج سلبية في الأيام القليلة المقبلة كذلك".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت على استاد برج العرب.