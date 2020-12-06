طاهر محمد طاهر يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي

نشر لاعب الاهلي طاهر محمد طاهر صورة جديدة له عبر حسامه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر طاهر محمد طاهر في الصورة وهو يرفع كأس مصر خلال تتويج النادي الاهلي باللقب، عقب فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلق طاهر علي الصورة قائلا: " الاولي من كثير".

وشهد لقاء الأهلي وطلائع الجيش إصابة طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 57 في رأسه، بعد التحام قوى مع أحمد علاء لاعب الجيش ونزل بديلا عنه محمود كهربا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته، بعدما توج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر.

وفاز الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يُتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية الليلة بتتويجه بكأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وتعد تلك هي المرة الثانية في تاريخ النادي التي يُتوج خلالها الفريق بالثلاثية التاريخية، بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006، عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

وتساوى الأهلي بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020.

وأكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ، أن فريقه بطبيعته هو البطل ويسعى دائما لحصد البطولات التي يشارك بها.

وقال العامري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن الأهلي دائما ما يعمل على الفوز بالبطولات وهذا شيء طبيعي.

وأضاف أن هدف الجميع داخل النادي الأهلي اسعاد الجماهير، مؤكدا أن مجلس الإدارة بالكامل على قلب رجل واحد.

وتابع أن أي لاعب لديه مستحقات في الأهلي يتم ارسالها له على الفور وهذه قيم ومباديء النادي.

وأتم: الأهلي يحترم نادي الزمالك وجماهيره طوال الوقت.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب.

أرقام الأهلي في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه:

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.