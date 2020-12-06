مهاجم تشيلسي: ليدز يونايتد من أفضل فرق الدوري الإنجليزي

أبدى مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو، إعجابه بقدرات فريق ليدز الذي تخطاه الـ"بلوز" 3-1 أمس السبت، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جيرو وكيرت زوما وكريستيان بوليسيتش أهداف تشيلسي الذي ارتقى للصدارة مؤقتا بفارق نقطة أمام توتنهام وليفربول، لكن ليدز كان فريقا منافسا وشرسا هجوميا طوال أحداث اللقاء.

وقال جيرو في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء: "أردنا حقا الفوز من أجل الجمهور ومواصلة الزخم، بصراحة لم نتفاجأ من مواجهة هذا الفريق لأننا كنا نعرف قدراته".

وأضاف: "تلقينا هدفا مبكرا وأردنا العودة فورا، كانوا من أفضل الفرق التي واجهتها في الأشهر القليلة الماضية، من الناحية البدنية فإنهم يجرون في كل مكان، كانت مباراة صعبة للغاية، الفوز الليلة يمنحنا شعورا رائعا، فهم (ليدز) تعادلوا مع مانشستر وبالكاد خسروا أمام ليفربول، إنهم يثيرون إعجابي، إنهم فريق جيد".

وعن مواصلته الظهور في التشكيلة الأساسية بعد رباعيته الأخيرة، قال المهاجم الفرنسي: "أشعر بأني في حال جيدة وواثق من نفسي، ألعب بصفاء، سنحت لي الفرصة للتسجيل مجددا ومساعدة فريقي، أنا سعيد للفريق والجهاز الفني، تعمل بجد في التمارين، نؤمن بخطة لعبنا ونواصل التحسن، الثقة موجودة ونريد الاحتفاظ بها".

وتحدث جيرو عن هدفه، وكذلك عن الفرصة الخرافية التي أهدرها زميله الألماني تيمو فيرنر خلال الشوط الأول، وقال: "كانت عرضية جيدة من ريس جيمس وحاولت الابتعاد عن التسلل، كنت سأسعد للغاية لو تمكن تيمو من التسجيل، لقد قدم تمريرة حاسمة رائعة في النهاية".