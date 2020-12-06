مدرب تشيلسي: جيرو مهاجم من طراز رفيع

اعترف مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، بالصعوبات التي واجهت فريقه، خلال الفوز على ضيفه ليدز يونايتد 3-1، أمس السبت، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لامبارد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "ليدز فريق رائع، إنه فريد بأسلوبه، وتتم إدارته فنيا بشكل جيد".

وواصل: "كنا نعرف أنها مهمة ضخمة، من ناحية الشخصية والأداء والعديد من المستويات الأخرى.. أنا راضٍ بالتأكيد".

وعن مهاجمه المتألق مؤخرا، أوليفييه جيرو، مسجل الهدف الأول، قال: "إنه لاعب من الطراز الرفيع، لمساته الأخيرة تتميز بالحسم.. وربما كان عليه تسجيل هدف أو هدفين آخرين".

وأشاد المدرب الإنجليزي أيضا بصاحب الهدف الثاني، كيرت زوما، بقوله: "عملنا على لمساته الأخيرة في الكرات الثابتة.. كيرت مليء بالثقة، يعتقد دائما أنه سيسجل.. والكرات الثابتة مهمة، إذا أردت تحقيق شيء ما في البريميرليج، عليك أن تكون جيدا في الكرات الثابتة".

وخلال تصريحات أخرى لشبكة "سكاي سبورتس"، تحدث لامبارد عن إصابة لاعبه المغربي حكيم زياش، الذي خرج من الملعب في الشوط الأول، وقال: "إنها أوتار الركبة، لقد شعر بها.. علينا أن نرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

وحول عودة الجمهور بشكل جزئي إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، علق: "كان أمرا لطيفا أن نحظى بتواجد المشجعين بشكل عام، سمعناهم وشعرنا بهم.. كان سماع أصواتهم أمرا مذهلا".