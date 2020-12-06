نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ملعب الفجر" الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر ويحقق الثلاثية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توّج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

سجل هدف الأهلي كهربا الذي حل بديلا على حساب طاهر محمد طاهر الذي خرج للإصابة، بينما كان هدف الجيش من نصيب ناصر منسي البديل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وتعد هذه البطولة هي الثالثة للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز ببطولتي الدوري العام وكأس مصر.