ترتيب الدوري الإنجليزي

بينما حقق نادي مانشستر سيتي فوزا على أرضه أمام نظيره نادي فولهام بنتيجة هدفين مقابل لاشئ وحقق نادي تشيلسي فوزا كبيرا أمام ليدز يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012