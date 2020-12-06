نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن وجهة مدرب يوفنتوس السابق القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس الإيطاليين عن رغبته في خوض تجربة جديدة في عالم التدريب.

وقال أليجري في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز البريطانية:" أود تجربة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف:"كنت في ميلان لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى 5 سنوات في يوفنتوس، الآن أتوقع أن أعمل مرة أخرى في إيطاليا لكن هذا الأمر صعب أو قد أذهب إلى إنجلترا".

وتابع:"الكرة الإنجليزية تتخسن الآن لأن هناك الكثير من المدربين الأجانب، هناك تكتيكات أكثر مقارنة بالعشر سنوات الماضية، أصبحت إنجلترا الآن أكثر تطورًا واهتمامًا بالأمور التكتيكية لكنها تحترم أيضًا تقاليد الكرة الإنجليزية".

وأردف قائلاً:"هناك توازن جيد بين روح الكرة الإنجليزية والجودة الجديدة والأسلوب التكتيكي للمدربين الجدد".

واختتم أليجري تصريحاته قائلاً:"الشيء المهم أن لكل بلد تاريخه الخاص، حيث تختلف إنجلترا عن إيطاليا والأمر كذلك بالنسبة لإسبانيا وألمانيا ومن الصعب تغيير تاريخ البلد".