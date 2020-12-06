لتحسين مركزه.. أرسنال يسعى للفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على منافسه توتنهام هوتسبير اليوم، السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب السبيرز ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدورى الممتاز الإنجليزي "بريميرليج".

ويسعى فريق أرسنال بقيادة أريتيا المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد الخسارة الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون.

ويدخل أرسنال المباراة بطموحات مرتفعة بعد الفوز في الأسبوع الماضي أمام فريق رابيد فيينا النمساوي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في بطولة الدورى الأوروبي.

على جانب آخر يحاول فريق توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو تحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي وفقدان نقطتين مهمتين في مشوار البطولة.



ومن المتوقع أن يشارك المحترف المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لفريق أرسنال.

وفي بطولة الدورى الأوروبي سقط فريق توتنهام في فخ التعادل أمام فريق لاسك لينز النمساوي بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهم.



ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما جاء فريق أرسنال في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.