الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لتعزيز الصدارة أمام سامبدوريا.. وروما يستضيف ساسولو

يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للحفاظ على تواجده في منطقة وسط الجدول، ومواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

كان ميلان فاز على فيورنتينا بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل سامبدوريا مع تورينو 2 - 2.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الـ 11 بـ11 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها روما مع ساسولو.

روما ضد ساسولو:

يستضيف فريق روما نظيره ساسولو، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الأوليمبيكو.

ويسعى فريق روما لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط الكبير أمام نابولي بنتيجة 4 - 0، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يأمل ساسولو في انتزاع الثلاث نقاط من الذئاب، للارتقاء إلى المركز الثالث.

ويحتل ساسولو المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن روما صاحب المركز السادس.