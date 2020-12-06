بعد ما حقق النادي الأهلي بطولة كأس مصر موسم 2019-2020 بعد فوزه الصعب أمام فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لكل منهما . وتقوم اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بمنح النادي الاهلي مكافأة قدرها مليون و500 ألف جنيه، وفقا للوائح لجنة المسابقات بعد التتويج ببطولة كأس مصر . وتوج النادي الأهلي باللقب الـ37 من بطولة كأس مصر في تاريخ الأحمر ليحقق الثلاثية الموسم الحالي حيث حصل علي لقب الدورى المصري ولقب دورى أبطال افريقيا . وبدأ الأهلي المباراة امام طلائع الجيش بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر خط الهجوم : مروان محسن في حين لعب طلائع الجيش بتشكيل : حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي. تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92. سجل للنادى الأهلي كل من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يحصل على مليون و500 ألف جنيه مكافأة بعد تتويجه بـ كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.