بعد شائعة تأجيله.. الأهلي يستفسر من الكاف عن موعد السوبر الأفريقي

تواصل النادي الأهلي مع مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" لمعرفة ملعب وموعد مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية .

وكان النادي الأهلي حقق لقب بطولة دورى ابطال افريقيا بعد الفوز علي غريمه التقليدي الزمالك في نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وطلب النادي الأهلي من الكاف معرفة التفاصيل حول موعد المباراة وملعبها بعد تداول عدة تقارير إعلامية تفيد بتأجيل اللقاء ليكون يوم 18 ديسمبر الجاري بدلا من 10 من نفس الشهر بجانب تغيير ملعب مباراة من استاد القاهرة لبرج العرب.

كما أعلن نادي نهضة بركان المغربي رفضه لعب مباراة كأس السوبر أمام الأهلي في مصر.

وكان فريق نهضة بركان المغربي حقق اللقب بعد الفوز علي فريق بيراميدز بنتيجة هدف دون رد في نهائي الكونفيدرالية .

وحقق النادي الأهلي أمس بطولة كأس مصر موسم 2019-2020 بعد فوزه الصعب أمام فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لكل منهما .

وتوج النادي الأهلي باللقب الـ37 من بطولة كأس مصر في تاريخ الأحمر ليحقق الثلاثية الموسم الحالي حيث حصل علي لقب الدورى المصري ولقب دورى أبطال افريقيا .