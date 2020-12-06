ليس ليفربول .. كلوب يكشف عن المرشح الأول للتتويج بـ الدوري الإنجليزي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريق تشيلسي هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم " 2020 - 2021".

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية قبل مواجهة وولفرهامبتون:" تشيلسي هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لانهم يقدمون أداء جيدا هذا الموسم، رغم الانطلاقة المتواذعة.

وأكد يورجن كلوب، أن فريق تشيلسي يمتلك خيارات عديدة في كل المراكز، وهو ما يجعله المرشح الأول للفوز باللقب.

وأوضح كلوب، أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مفتوحة بصورة أكبر عن المواسم الماضية.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز الثاني، وليفربول صاحب المركز الثالث.

ويستعد ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواجهة وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي.