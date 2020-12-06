اليوم.. إغلاق باب قيد اللاعبين أمام أندية الدوري الممتاز

تغلق اليوم الأحد، لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة باب قيد اللاعبين للموسم الجديد أمام أندية الدورى الممتاز.

كان اتحاد الكرة قرر مد فترة القيد الأولي أمام الأندية من ٣٠ نوفمبر الماضى إلى ٦ ديسمبر الجاري، بسبب مشاركة الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى توج بلقبه المارد الأحمر، بعدما فاز على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن إدارة نادي الزمالك تمكنت من قيد قائمة أسماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الكروي الجديد 2020-2021، حيث شهدت القائمة خروج الثنائي النيجيري معروف يوسف والكونغولي كاسونجو من القائمة.

وفيما يلي قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

خط الوسط المدافع: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور ومحمد أشرف روقة ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وحميد إحداد وأحمد زيزو وشيكابالا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد.

وتم قيد 9 لاعبين تحت السن وهم: محمد صبحي وأحمد عيد وفيصل أسامة وحسام أشرف وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر وياسين مرعي

فيما قام مسئولو النادي الأهلى بقيد 28 لاعبًا في القائمة المحلية الأولى للموسم الجديد وتضم القائمة المحلية ، كلًا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير "تحت السن" ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر أبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلى معلول وبدر بانون وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات و محمود عبد المنعم "كهربا" وجيرالدو ومحمد شريف ووليد سليمان وكريم نيدفيد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومروان محسن.

بينما جاءت قائمة فريق بيراميدز على النحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - محمد الجباس - جون أنطوي.