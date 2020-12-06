محمد صلاح احتياطيا.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول منافسه وولفرهامبتون اليوم، الأحد، على ملعب "الأنفيلد"، معقل الريدز، في تمام الساعة التاسعة والربع ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية في تقرير لها أمس، السبت، أنه من المتوقع أن يجلس النجم المصرى محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، خلال لقاء وولفرهامبتون، من أجل إراحته، بينما سيكون الثلاثى الهجومى للريدز، ساديو مانى، وفيرمينو، ودييجو جوتا.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر الدفاع: ماتيب - فابينيو- روبرتسون - أرنولد الوسط: هندرسون - فينالدوم - جونز

الهجوم: ساديو مانى - فيرمينو - دييجو جوتا

في حين من المتوقع أن يلعب فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: باتريسيو الدفاع: بولي - كودي - سايس - سيميدو - مارسال الوسط: ديندونكير - نيفيس الهجوم: تراوري - نيتو- بودينس

ويسعى فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب لتحقيق الفوز وتعويض التعادل أمام فريق برايتون الجولة الماضية وفقدان نقطتين مهمتين في مشوار بطولة الدوري.

ويدخل الريدز بطموحات عالية بعد تحقيق الفوز في بطولة دوري أبطال أوروبا على منافسه اياكس أمستردام بنتيجة هدف دون رد.



على جانب آخر، يحاول فريق ولفرهامبتون تحقيق أفضل نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الثالث، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن يحضر المباراة 2000 مشجع.