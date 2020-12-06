مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم مجدى عبدالغنى لاعب الاهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب بطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وكان الاهلي قد نجح في التتويج ببطولة كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة في الاشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الايجابي 1-1.

وقال عبد الغني في خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة "on": "اعتقد أن أداء طلائع الجيش اليوم كان قوياً منذ البداية وكان نداً قوياً أمام النادى الأهلى".

واضاف: "النادى الأهلى لديه مشكلتان فى خطى الدفاع والهجوم واستطاع منافسه اختراقه عدة مرات فى خطه الدفاعى بالإضافة إلى أن خط الهجوم لم يستطع التقدم بشكل جيد لإنهاء اللقاء لصالحه".