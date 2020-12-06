مد فترة قيد الصفقات الصيفية.. رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل

أبدى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بعد نهاية الموسم الكروي، بعد لعب نهائي كأس مصر ليلة الأمس.

وأكد "الجنايني"، في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت إف إم"، أنهم واجهوا تحديات كبرى ورفضا من عدة أندية، لكن وجهة نظرهم كانت صحيحة باستكمال الموسم.

وقال: "ما يثبت صحة وجهة نظرنا تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال، وبيراميدز في الكونفدرالية، وظهرت الفرق الثلاثة بشكل طيب بدنيا وفنيا، وقدموا أداءً ممتازا حتى نهاية مشوارهم".

وشدد عمرو الجنايني على أن باب القيد سيتم غلقه اليوم، ولا توجد أي نية لمد القيد، كما أشاع البعض خلال الساعات الأخيرة، متمنيا التوفيق لكل الأندية المصرية في الموسم الجديد.

وفى هذا السياق، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى يستحق التتويج بالثلاثية فى موسم تاريخى بعد معاناة صعبة وقرارات خطيرة لن تنسى من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.



وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى: "فوز الأهلى بالثلاثية لم يأتِ من فراغ، نحن أمام منظومة تعمل فى هدوء وتتخذ قرارات تاريخية ولا تتعامل بـ"شو" وتنظر فقط لصالح النادى".

وأضاف: "الأهلى خسر مباراة وحيدة فى دورى الأبطال أمام النجم الساحلى، وكانت بفعل فاعل، وأمس لم يكن فى أحسن حالاته، واستطاع تحقيق المكسب، رغم أن المباراة انتهت بالتعادل وتم اللجوء لركلات الترجيح، ولكن فى رأيى الخسارة من صن داونز بخماسية هى سر الإصلاح فى الأهلى".

وتابع: "الخسارة بخماسية كانت مفترق طرق إما الإصلاح أو الانهيار، وما حدث بعدها هو سر الثلاثية، فقد تم خصم 10% من قيمة عقود اللاعبين حتى يعرف الجميع أن النادى لا يقبل بهذا التعامل واللاعبون لم يعترضوا ومحدش قال لأ وليه".

وأكمل: "الأهلى خسر من الزمالك فى السوبر بالإمارات بس لعب كويس ولما رجعوا الخطيب قالهم ولا فى أى حاجة، انتو عملتوا اللى عليكو وقرر التجديد لفايلر رغم خسارة السوبر، كانت هناك قناعة أن الأمور تسير بشكل جيد فلماذا نتدخل".