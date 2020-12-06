وفاة سلطان سعيد مدافع الشارقة الإماراتي عن عمر 21 عاما

أعلن نادي الشارقة الإماراتي وفاة سلطان سعيد مفتاح لاعب مدافع الفريق تحت 21 عاما.

وكتب نادي الشارقة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يتقدم نادي الشارقة الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي المغفور له بإذن الله سلطان مفتاح لاعب الفريق تحت 21 عاما، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أن آخر ظهور لسعيد سلطان مواليد 18 سبتمبر عام 2000"، الذي توفي منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض، كان مع الفريق في الموسم الماضي، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

ولم يكشف نادي الشارقة أو الصحف الإماراتية عن تفاصيل مرض اللاعب.

يذكر أن المسابقات الرياضية في الإمارات هذا الموسم، تقام بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".