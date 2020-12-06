وكتب نادي الشارقة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يتقدم نادي الشارقة الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي المغفور له بإذن الله سلطان مفتاح لاعب الفريق تحت 21 عاما، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان".
وذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أن آخر ظهور لسعيد سلطان مواليد 18 سبتمبر عام 2000"، الذي توفي منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض، كان مع الفريق في الموسم الماضي، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.
ولم يكشف نادي الشارقة أو الصحف الإماراتية عن تفاصيل مرض اللاعب.
يذكر أن المسابقات الرياضية في الإمارات هذا الموسم، تقام بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة سلطان سعيد مدافع الشارقة الإماراتي عن عمر 21 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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