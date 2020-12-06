جماهير الأهلي تطالب النادي بـ السوبر الأفريقي

يتواصل النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لمعرفة ملعب وموعد مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية . دشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي توتير هشتاج #السوبر_الافريقي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . كما أعلن نادي نهضة بركان المغربي رفضه لعب مباراة كأس السوبر أمام الأهلي في مصر. وكان فريق نهضة بركان المغربي حقق اللقب بعد الفوز علي فريق بيراميدز بنتيجة هدف دون رد في نهائي الكونفيدرالية . وحقق النادي الأهلي أمس بطولة كأس مصر موسم 2019-2020 بعد فوزه الصعب أمام فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لكل منهما . وتوج النادي الأهلي باللقب الـ37 من بطولة كأس مصر في تاريخ الأحمر ليحقق الثلاثية الموسم الحالي حيث حصل علي لقب الدورى المصري ولقب دوري أبطال أفريقيا .

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