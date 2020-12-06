وقع العقود بالفعل.. شوبير يكشف سر فشل انتقال أحمد الشيخ للزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، كواليس فشل انضمام أحمد الشيخ إلى صفوف الزمالك، بعد أن كان اللاعب قريبًا من الانضمام لصفوف القلعة البيضاء بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.

وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي، عبر راديو "أون سبورت إف إم": "أحمد الشيخ جلس مع أشرف قاسم ووقع عقود انضمامه بالفعل لفريق الزمالك، لكن محمد عطية المحامي العام الأول عضو اللجنة المؤقتة والمكلف بالإشراف على الكرة بالنادي، رفض إتمام التعاقد بسبب هجوم لاعب الأهلي السابق على القلعة البيضاء من قبل في الصحافة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك وافق على الفور على ضم أحمد الشيخ، ولكن بعد العرض على اللجنة المؤقتة رفض المحامي العام الأول بالجيزة إتمامها لتنتهي صفقة ضم أحمد الشيخ عند هذا الحد مع أنه لاعب مميز للغاية".

يكثف مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالى من مفاوضاتهم مع وادى دجلة بشأن ضم محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم دوت الخليج أن مسئولى وادى دجلة يوافقون على رحيل محمد عبدالعاطى لاعب الفريق خلال الوقت الحالى بعد تلقيه عرضا من قبل القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وأبدى مسئولو دجلة موافقتهم المبدئية بشأن انتقال محمد عبدالعاطى إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجارى، وطالب مسئولو دجلة بالحصول على مبلغ مالى بجانب استعارة عدد من اللاعبين من قبل الفريق الأبيض يأتى على رأسهم كريم بامبو ومصطفى فتحى.

وتبقى نقطة الخلاف الوحيدة داخل دجلة هى بيع عبدالعاطى إلى الزمالك على سبيل البيع النهائى وليس الإعارة كما يطلب مسئولو الأبيض، ويرى دجلة أن البيع النهائى لعبدالعاطى يمكن أن يستفاد منه النادى من الناحية المادية ويستطيع تدبير كل أمور الفريق خلال الموسم الكروى الجديد.

ويأمل مسئولو الزمالك فى إنهاء مفاوضات ضم محمد عبدالعاطى خلال الوقت الراهن قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد والمقرر غلقه مع نهاية اليوم، الأحد ، وفى حال نجاح ضم عبدالعاطى ستكون الصفقة الأخيرة للفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي.