حسين الشحات يحتفل بتتويج الأهلي بكأس مصر: لازال هناك المزيد

احتفل حسين الشحات لاعب النادى الأهلي بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، لتضاف إلى بطولة الدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا.

وقال حسين الشحات،عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"الحمد لله أن تظل دائما على منصات التتويج وبطولة تلو الأخرى شعور رائع لا يوصف ولكن هذا هو حال النادي الأهلي الكبير دائما، مبروك للجميع الفوز بكأس مصر 37 والحصول على الثلاثية ولكن لازال هناك المزيد إن شاء الله".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء أمس مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وشهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

وسجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.