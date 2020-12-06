صاحب الثلاثية المزدوجة.. صحف جنوب أفريقيا تحتفي بـ موسيماني بعد التتويج بكأس مصر

سلطت الصحف الجنوب أفريقية الضوء، على قيادة بيتسو موسيماني فريق الأهلي، للتتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش، أمس، السبت، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتغلب الأهلي على طلائع الجيش بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وحقق الأهلي ثنائية الدوري وكأس مصر في موسم واحد للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لم يحققه سوى النادي الأهلي. وحصد الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه هذا الموسم قبل 7 جولات من نهاية الموسم. واستطاع الأهلي أن يجمع الدوري وكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه موسم 1948-1949، وعاد ليكرر الإنجاز في موسم 49-50، وموسم 50-51، وفي موسم 52-53 حصد الأهلي الثنائية للمرة الرابعة في تاريخه. ونجح الأهلي في حصد الثنائية موسم 55-56، ليجمع الثنائية مجددًا عن جدارة واستحقاق، وعاد ليجمع الثنائية للمرة السادسة في موسم 60-61.

ماذا قالت الصحف الجنوب أفريقية عن تتويج موسيماني بلقب كأس مصر مع الأهلي؟

سوكر لادوما:

بيتسو يفوز بكأس آخرى مع الأهلي

ذكرت صحيفة سوكر لادوما أن لقب كأس مصر، هو الخامس لـ موسيماني هذا الموسم، حيث حصد الثلاثية المحلية مع صنداونز، ثم توج مع الأهلي بالثلاثية التاريخية.

كيك أوف:

بيتسو يقود الأهلي لثلاثية تاريخية

قالت صحيفة كيك أوف أن بيتسو موسيماني قاد الأهلي لثلاثية تاريخية، بعد الفوز على طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بركلات الترجيح.

صحيفة جنوب أفريقيا:

موسيماني يكمل ثلاثية مزدوجة تاريخية في موسم واحد

قالت الصحيفة الجنوب أفريقية أن موسيماني توج مع صن داونز بالثلاثية المحلية هذا الموسم، ثم انتقل إلى الأهلي ليحقق الثلاثية التاريخية في نفس الموسم أيضا.