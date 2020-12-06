قبل إغلاق باب انتقالات اللاعبين بساعات.. أبرز صفقات وقوائم أندية الدوري المصري

ينشر "دوت الخليج" صفقات وقوائم أندية الدورى الممتاز قبل إغلاق اتحاد الكرة باب انتقالات اللاعبين اليوم، الأحد.

وجاءت الصفقات والقوائم على النحو التالي:

قائمة النادي الأهلى



محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير "تحت السن" ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر أبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلى معلول وبدر بانون وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وجيرالدو ومحمد شريف ووليد سليمان وكريم نيدفيد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومروان محسن.

قائمة نادى الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

خط الوسط المدافع: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور ومحمد أشرف روقة ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وحميد إحداد وأحمد زيزو وشيكابالا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد.

وتم قيد 9 لاعبين تحت السن وهم: محمد صبحي وأحمد عيد وفيصل أسامة وحسام أشرف وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر وياسين مرعي.

قائمة فريق بيراميدز



حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - محمد الجباس - جون أنطوي.

صفقات فريق سيراميكا كليوباترا



محمد إبراهيم ورجب بكار ومحمد حسن وصالح جمعة وميدو جابر

لاعب وسط الترجي كوامي بونسو لمدة موسمين وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبدالرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا، مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال، حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

صفقات فريق أسوان



كشف نادى أسوان عن قائمته الجديدة للموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء استعارة 14 لاعبًا بالفريق، وبيع 6 لاعبين آخرين كان آخرهم كريم الطيب الذى انضم إلى بيراميدز، وضمت القائمة الأولى لموسم 2020 / 2021 كل من: طلعت الجبلاوى، عبد الله السنجهاوى، محمد جابر، أحمد صغيرى، محمد خليفة، هيثم الفيل، أحمد فتحى، وسولمون منساه.

صفقات فريق البنك الأهلي

محمد كوفي وأحمد ياسين وموسى ديوارا وفادي فريد إضافة إلى محمود السيد من المقاولون العرب، وأسامة إبراهيم من نادي الإسماعيلي، ومحمد بسيوني ومحمود قاعود من إنبي، ومحمد فخري وشادي راضون من النادي الأهلي، ومحمد أبو المجد "بوشا" وعاصم صلاح من طلائع الجيش، ومحمد مجدي وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري، وأحمد شرويدة من نادي حرس الحدود وأحمد على.

صفقات فريق غزل المحلة

باسم عادل قادما من صفوف سيراميكا كيلوباترا، إضافة إلى أحمد الشيخ قادما من نادي مصر، ومدحت فقوسة من الإسماعيلي، ومحمود معاذ من نادي سموحة، إضافة إلى خالد لطفي من نادي الداخلية.

صفقات فريق الاتحاد السكندري

رزاق سيسيه وعبد السميع إبراهيم وكريم يحيى وعمار حمدى وحسام عاشور.

صفقات فريق سموحة

المغربي عبد الكبير الوادى ومحمد أشرف، حارس مرمى، وأحمد الرفاعى والسودانى اطهر الطاهر ومحمود البدرى ورفيق كابو وكناريا.

صفقات فريق طلائع الجيش

حسين السيد مارسيلو وعمرو مرعى والمالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال وتمديد إعارة ناصر منسى وإسلام محارب.

صفقات فريق الإنتاج الحربي

رفيق الكامرجي ومحمد عبد الفتاح تاحا ووأحمد حسن مكي وحسن ياسين محمد الشبينى وطارق أبو العز.

قائمة فريق الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي

الدفاع: باهر – محمد هاشم – أحمد أيمن – إبراهيم أبو اليزيد

الوسط: عماد حمدي – محمود دونجا – نادر رمضان – محمد مخلوف – عمر الوحش – محمد صادق – مدحت فقوسة – مصطفى فارس – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم – بيكيتي سيلفا – محمد الشامي

الهجوم: شكري نجيب - شيلونجو

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر فتح فترة القيد الثانية القيد الشتوى فى الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبلين بجميع الأقسام.