بعد فشل انتقاله للزمالك .. أحمد الشيخ يحتفل بثلاثية الأهلي

وكان الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، ثم بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، قبل أن يحقق لقب كأس مصر أمس السبت، بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح.
ونشر الشيخ صورة لثلاثية الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" معلقًا عليها: "صباح الخير"، وذلك بعد رفض الغريم التقليدي للمارد الزمالك التعاقد معه.
واقترب الشيخ في اليومين الماضيين من الانضمام لنادي الزمالك، لمدة 3 مواسم قادمين، مقابل 16 مليون جنيه.
إلا أن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، رفضت وجوده داخل القلعة البيضاء رغم توقيعه، بسبب تصريحات اللاعب المسيئة لنادي الزمالك في وقت سابق، وفضل بعدها الانضمام للغريم التقليدي النادي الأهلي.
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