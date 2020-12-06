نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش رحيل واحد من الأعمدة الرئيسية للفريق من أجل الإنضمام للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وقال مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالفريق العسكري في تصريحات صحفية أنه كان هناك عرض من الأهلي للحصول على خدمات محمد بسام لكن الإدارة رفضت رحيله.

وبرر طلائع الجيش رفضه بأن الفريق في حاجة لخدمات بسام الذي وصلت إليه بعض العروض الرسمية الأخرى بجانب الأهلي من سموحة والإسماعيلي لكننا في النهاية تمسكنا بإستمراره.