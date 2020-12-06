منتخب الكرة النسائية يستقر على مواجهة لبنان وديا

استقر أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بالتنسيق مع الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على مواجهة منتخب لبنان تحت 20 سنة وديا استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وأرسل اتحاد الكرة المصرى دعوة لنظيره اللبناني لاستضافة منتخب الانسات وإقامة مباراتين وديتين في الفترة من 21 إلى 26 ديسمبر الجاري.

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق، إنه جار الاتصال ببعض الدول العربية لإقامة مباريات ودية للمنتخب الأول في الفترة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أقام حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019 /2020، بحضور وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد، والمشرف علي الكرة النسائية، كما حضر الحفل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وعدد من رموز لعبة كرة القدم النسائية.

وتم تسليم درع بطولة الدوري لنادي وادي دجلة بطل الدوري، وتم تكريم فريق كفر سعد صاحب المركز الثاني وفريق الطيران صاحب المركز الثالث.

وتم منح كأس اللعب النظيف لنادي المعادي واليخت وكأس الروح الرياضية لنادي الطيران، كما تم تكريم الأندية الخمسة الصاعدة للدوري الممتاز موسم 2020 /2021 وهي مركز شباب البرجاية بالمنيا ونادي الهرم ومركز شباب القلعة ومركز شباب أجا ونادي دلفي، كما قام اتحاد الكرة بدعم الأندية الخمسة ماليا استعدادا للموسم القادم.

وقامت سحر عبد الحق بتكريم كابتن وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج المسئولين عن لجنة الحكام، وتم منح جائز أفضل لاعبة لإنجي عطية ومهيرة علي، وجائزة أفضل حارسة مرمى لفرح سمير، وجائزة أفضل لاعبة صاعدة لندى خالد وجائزة هداف الدوري لنادين غازي.