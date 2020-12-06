أحمد حسن: الأهلي يحتاج رأس حربة يليق بمكانة الفريق

هنأ أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، النادي الأهلي بتحقيق الثلاثية عقب التتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن فريق طلائع الجيش لديه لاعبون مميزون، وكان قادرا على تحقيق المفاجأة، لكن الفريق الأحمر حقق البطولة بالخبرات، ولديه دوافع كبيرة رغم أنه لم يظهر بالشكل الجيد.

وقال في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي حقق بطولة هامة، وقادر على تحقيق الخماسية عندما يخوض السوبر الإفريقي ثم السوبر المحلي، وسيكون إنجازا تاريخيا للجيل الحالي، كانت بطولة مهمة للفريق، ويجب تحية طارق العشري ونادي طلائع الجيش على المستوى الذي ظهروا به".

وأضاف: "الأهلي لا يمتلك حلولا حاليا في خط الهجوم، وسيدفع بالعناصر الموجودة، لكن الفريق يحتاج إلى رأس حربة يليق بمكانة الأهلي، وهذا ليس كلامي أنا فقط، بل الجميع يؤكد على ذلك، الفريق مر عليه لاعبون مميزون في خط الهجوم مثل حسام حسن وعماد متعب وفلافيو وغيرهم".

وواصل: "أتمنى أن تستمر المبادرات الأخيرة لنبذ التعصب، وفرض التهدئة على الجميع، ونريد تطوير المنظومة الرياضية، وأن يقوم الإعلام بدوره، وأتمنى الارتقاء بمنظومة التحكيم المصري، ومتفائل بالموسم الجديد".