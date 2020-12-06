الزمالك يتراجع عن ضم مدافع إنبي

استقر مسؤولو نادي الزمالك على غلق باب المفاوضات مع مسؤولي نادي إنبي في الفترة الحالية لضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولي، بسبب طلبات إنبي المادية.
وكشف مصدر بنادي إنبي أن مفاوضات الزمالك كانت شفهية عن طريق اتصالات هاتفية فقط من أيمن يونس رئيس لجنة الكرة ولم يتم إرسال عرض رسمي.
فيما تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن قرار رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما تلقى النادي عرضا من البنك الأهلي لاستعارة المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورفض اللاعب الرحيل عن النادي للانتقال للبنك الأهلي، كما تمسك الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو باستمرار المهاجم مع الفريق في الفترة الحالية، خاصة وأن خط هجوم الفريق الأبيض يضم معه كل من مصطفى محمد والمغربي حميد أحداد بخلاف الناشئ أسامة فيصل.
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