الزمالك يتراجع عن ضم مدافع إنبي

استقر مسؤولو نادي الزمالك على غلق باب المفاوضات مع مسؤولي نادي إنبي في الفترة الحالية لضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولي، بسبب طلبات إنبي المادية.

وكشف مصدر بنادي إنبي أن مفاوضات الزمالك كانت شفهية عن طريق اتصالات هاتفية فقط من أيمن يونس رئيس لجنة الكرة ولم يتم إرسال عرض رسمي.

فيما تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن قرار رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما تلقى النادي عرضا من البنك الأهلي لاستعارة المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض اللاعب الرحيل عن النادي للانتقال للبنك الأهلي، كما تمسك الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو باستمرار المهاجم مع الفريق في الفترة الحالية، خاصة وأن خط هجوم الفريق الأبيض يضم معه كل من مصطفى محمد والمغربي حميد أحداد بخلاف الناشئ أسامة فيصل.