خاص | أزمة مالية طاحنة داخل المصري البورسعيدى وحلبية يدرس الاستقالة

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدى بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تفرض نفسها خلال الوقت الحالى.

وعلم دوت الخليج أن سمير حلبية رئيس النادى المصري يدرس تقديم استقالة رسمية ومغادرة النادى البورسعيدى خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب الأزمة المالية التى تحاصر الفريق وعدم وجود أى دعم مالى يقدم للنادى.

ونجح المصري فى إبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وعلى رأسها أحمد رفعت ومحمد عنتر ثنائى الزمالك وهو ما زاد الأعباء المالية على مجلس المصري بجانب دفع رواتب الجهاز الفنى واللاعبين القدامى.



وعلى الجانب الآخر، تكشف لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق اليوم، الأحد، عن مواعيد 10 جولات في جدول الدورى المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر الجاري، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أعلنت لائحة الدورى الجديد.

وتضمنت أبرز بنود لائحة الدورى الجديد، إيقاف أى لاعب يحصل على 3 بطاقات صفراء، ولا يشترط أن تكون الإنذارات بشكل متتالٍ فى المسابقة المحلية.

كما تضمنت لائحة الدورى الجديد، اعتبار اللاعب موقوفا بشكل تلقائي حال حصوله على بطاقة حمراء، وطرد مباشر فى أى مباراة من دون الانتظار إعلان العقوبة من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وشملت لائحة الدورى الجديد تحمل أى نادٍ الغرامات المالية التى يتم توقيعها على أى عنصر من عناصر الفريق سواء لاعبا أو مدربا أو إداريا، وخصمها من مستحقاته المالية لدى اتحاد الكرة.

وأبرزت بنود لائحة الدورى الجديد البند الخاص باللاعب المنتقل إلى اى نادي آخر وحصل على إنذارات وبطاقات حمراء، مؤكدة استمرار العقوبات عليه وتنفيذها فى وقت لاحق بعد انضمامه إلى فريقه الجديد ومشاركته فى المسابقات المحلية.

وتطرقت بنود اللائحة إلى أنه فى حالة استمرار مسابقة كأس مصر وتداخلها مع مباريات الدوري الجديد لا تحتسب الإنذارات التى حصل عليها اللاعبين أو أى عنصر من عناصر المنظومة الرياضية ويستثنى من ذلك حالات الطرد حيث يتم تطبيقها فى المباراة التالية مباشرة.

وجاءت المادة الخامسة على النحو التالي: يعتبر الفريق منسحبا فى حال إعلانه الانسحاب بعد إعلان جدول مباريات المسابقة المحلية.

كما يعتبر الفريق منسحبا إذا تأخر عن حضور المباراة بـ ٢٠ دقيقة عن الموعد المحدد، فضلا عن امتناعه عن الذهاب إلى المباراة أو غادر الملعب قبل انتهائها.

فى حالة انسحاب الفريق من البطولة قبل انتهاء الدور الأول يتم إلغاء جميع نتائج الفريق مع اعتباره هابطا إلى الدرجة الأدنى وتوقيع عقوبات مالية بما يتراءى لمجلس إدارة اتحاد الكرة.