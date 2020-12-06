ناقش خطة نقل الجماهير.. وزير الشباب يجتمع باللجنة العليا لبطولة اليد

اجتمع ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لليد 2021 وممثلي الوزارات المعنية بالبطولة للوقوف علي آخر الاستعدادات لتنظيم البطولة، بحضور الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي الرياضة ورئيس لجنة الاتصال الحكومى، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والمهندس حسين لبيب مدير البطولة.

وتناول الاجتماع خطة نقل الجماهير من وإلي الصالات التي أصبحت جاهزة بشكل كامل، حيث سيتم النقل عن طريق توفير أتوبيسات مخصصة للبطولة في اماكن جارى تحديدها، بالإضافة إلى توفير ساحات لانتظار السيارات بجانب الصالات المستضيفة للبطولة، وعملية دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لتأمين الفرق والمنتخبات الرياضية والجماهير.

واستمع وزير الرياضة لممثلي الوزارات المعنية، عن مدى استعداداتهم للبطولة، حيث تم استعراض الخطة السياحية التى تم وضعها للسائحين، بالإضافة إلى مقترح بإعداد كتيب عن استعدادات مصر لتنظيم بطولة كأس العالم لليد وإنجازات كرة اليد المصرية، والتعريف بالفرق والوفود المشاركة بالبطولة باللغات المختلفة.

قال وزير الرياضة، إن العالم كله سيشاهد البطولة التي ستمثل قيمة مضافة للدولة المصرية وقدرتها على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية، في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا تضافر كافة جهود الدولة لاخراج بطولة العالم لكرة اليد بصورة تعبر عن قيمة وحضارة مصر عالميًا.

وأشار صبحي إلى الاستعداد التام من كافة الوزارات للمساهمة في انجاح هذا الحدث الرياضي الكبير الذي سيؤكد أن مصر بالفعل أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية، وجاذبة للأحداث والفعاليات العالمية.

وفى ختام الاجتماع أعرب صبحي عن سعادته باللقاء متمنيا للجميع التوفيق في العمل معا من اجل انجاح بطولة العالم لليد بالصورة التي تليق باسم مصر ومكانتها العالمية.